Доходы банков в ближайшие месяцы резко уменьшатся - НБУ

В то же время реформа сектора значительно усилила устойчивость банков, большинство учреждений смогут избежать необходимости в увеличении капитала.

Прибыль банковского сектора в I квартале 2020 года по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года выросла на 23.8% и составила 16 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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В то же время, информируют в НБУ, за март сектор получил только 97 млн ​​грн прибыли из-за резкого роста отчислений в резервы.

“14 банков получили убытки на уровне 2,7 млрд грн. Темпы роста чистого процентного и комиссионного доходов были самыми низкими за 4 последних года“, - говорится в сообщении.

В Нацбанке прогнозируют, что в последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формирования резервов под них.

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“В то же время проведенная реформа банковского сектора значительно усилила устойчивость банков, поэтому большинство учреждений смогут избежать необходимости в увеличении капитала“, - считают в НБУ.

Напомним, что глава НБУ Яков Смолий положительно охарактеризовал итоги работы Нацбанка. По его мнению, украинская экономика и финансовый сектор завершили 2019 год “здоровыми и крепкими“.