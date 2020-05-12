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Польша получила все разрешения на строительство газопровода в обход РФ

Комментариев: 3
Швеция выдала Польше разрешение на строительство Baltic Pipe, общая протяженность морской магистрали составит 275 км.
Польша получила все разрешения на строительство газопровода в обход РФ
Польша получила все разрешения на строительство газопровода в обход РФ
Скриншот

Швеция выдала Польше разрешение на строительство в своей экономической зоне в Балтийском море трубопровода Baltic Pipe, который позволит Польше и Украине поставлять норвежский газ в обход России. Об этом сообщила пресс-служба польского газового оператора Gaz-System.

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Согласно сообщению, теперь компания имеет согласие от всех стран, через которые будет пролегать трубопровод. Ранее необходимые разрешения выдали Дания и Польша.

“Это решение продемонстрировало, что власти Швеции признают важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского Союза, для усиления сотрудничества между странами-членами-ЕС и, возможно, прежде всего для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России“, - заявил президент Gaz-System Томаш Стемпень.

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Через зону Швеции будут проложены 85 км трубопровода Baltic Pipe. Общая протяженность морской магистрали составит 275 км.

Напомним, что после 2022 года страна сможет полностью отказаться от российского газа. С Об этом заявил представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

 

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Теги: газопровод, Baltic Pipe, поставки газа, Польша, энергоресурсы
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.05.2020, 16:16
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гость
Так какой из этого вывод? Автор привел только факты. А вывод где? Я должен сам додумываться? Или автор блондинка тупая пиздa. Ну ниxyя ж не понятно
гость  (аноним)  12.05.2020, 16:05
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!
Сейчас м0ск0витская падаль начнет какашками кидаться!
- Прощай немытая паРашка
- Страна рабов и уе...банов
гость  (аноним)  12.05.2020, 15:49
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!

ОЧЕРЕД НОЙ ПЛЕВОК В ХАРЮ КАЦАПСКОМУ МИРУ! ДЕДЫВАЕВАЛЕ! МОЖАМПАФТАРИТЬ!
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