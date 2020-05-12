Польша получила все разрешения на строительство газопровода в обход РФ

Швеция выдала Польше разрешение на строительство Baltic Pipe, общая протяженность морской магистрали составит 275 км.

Швеция выдала Польше разрешение на строительство в своей экономической зоне в Балтийском море трубопровода Baltic Pipe, который позволит Польше и Украине поставлять норвежский газ в обход России. Об этом сообщила пресс-служба польского газового оператора Gaz-System.

Читай также: Польша и Дания определили маршрут морского газопровода Baltic Pipe

Согласно сообщению, теперь компания имеет согласие от всех стран, через которые будет пролегать трубопровод. Ранее необходимые разрешения выдали Дания и Польша.

“Это решение продемонстрировало, что власти Швеции признают важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского Союза, для усиления сотрудничества между странами-членами-ЕС и, возможно, прежде всего для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России“, - заявил президент Gaz-System Томаш Стемпень.

Читай также: Литва намерена найти альтернативу российскому газу

Через зону Швеции будут проложены 85 км трубопровода Baltic Pipe. Общая протяженность морской магистрали составит 275 км.

Напомним, что после 2022 года страна сможет полностью отказаться от российского газа. С Об этом заявил представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.