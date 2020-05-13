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Шмыгаль провел переговоры с Меркель: о чем шла речь

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Украинский премьер поднял вопрос получения промышленного безвиза со странами ЕС и присоединения Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО.
Шмыгаль провел переговоры с Меркель
Шмыгаль провел переговоры с Меркель
Денис Шмыгаль/Фейсбук

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель провели первую виртуальную встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщает Урядовый портал.

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Согласно сообщению, глава украинского правительства заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.

“Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины“, - сказал Шмыгаль.

Он также поднял вопрос о возможности получения промышленного безвиза со странами Евросоюза, а также присоединение Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

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Шмыгаль и Меркель также обсудили экономическую ситуацию, в частности, вопросы преодоления последствий коронавируса. Украинский премьер поблагодарил Германию за стабильную финансовую поддержку, отметив, что с 2014 года эта страна предоставила Украине 1,4 млрд евро, 150 млн из которых планируется направить на помощь украинским больницам по закупке медицинского оборудования и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронакризиса.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал инфографику, объясняющую новые правила карантина.

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Теги: Шмыгаль, Меркель, переговоры, ФРГ, евроинтеграция
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