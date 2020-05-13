В три этапа: в Кабмине разработали план возобновления работы транспорта - СМИ

Уже с 22 мая планируется возобновление некоторых городских и пригородных перевозок.

В три этапа: в Кабмине разработали план возобновления работы транспорта depositphotos.com

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, которое планируется проводить в три этапа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в ведомстве.

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По его данным, первый этап предполагает возобновление с 22 мая городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок в пределах одного района. С 29 мая планируется запуск внутриобластных автоперевозок, а также до 50% пригородных поездов и 42 пар поездов дальнего следования категории “Интерсити+“ и “Ночной экспресс“. Также с 29 мая планируется запуск внутреннего авиасообщения.

Второй этап, по информации источника, стартует 9 июня и предусматривает запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. С 12 июня планируется запустить все пригородные поезда в светлое время суток, а также все пассажирские поезда согласно графику.

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На третьем этапе (после завершения карантина) планируется запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов, а также запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема и отправки международных рейсов.

Источник в Министерстве инфраструктуры уточнил, что этот план пока не утвержден Кабинетом министров и может измениться.

Напомним, что государственная компания “Укрзализныця“ планирует начать выход из карантина с запуска электричек.