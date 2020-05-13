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Нефть дешевеет на фоне данных о росте запасов в США

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Согласно данным Американского института нефти, запасы сырья в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей.
Нефть дешевеет на фоне данных о росте запасов в США
Нефть дешевеет на фоне данных о росте запасов в США
flickr.com

Цены на нефть в среду продолжили падение. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Oilpoint.

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Так, по состоянию на 8.13 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,8% - до 29,44 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0.1%, до 25,52 доллара за баррель.

Сообщается, что участники торгов ориентируются на последние данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырья в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей. Аналитики, в свою очередь, ожидали рост в 5 миллионов баррелей.

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На цены также оказывают влияние опасения по поводу возможной второй волны коронавируса в странах, которые начинают ослаблять карантин.

Напомним, что президент ОПЕК Мохамед Акраб считает, что котировки нефти во второй половине 2020 года будут колебаться вокруг $40 за баррель.

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Теги: нефть, баррель, торги, фьючерсы, котировки
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