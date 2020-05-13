Цены на электроэнергию для небытовых потребителей могут подняться.

"Даже не нужно обсуждать": Шмыгаль - о тарифах на электроэнергию для населения Денис Шмыгаль/Facebook

Кабинет министров Украины не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения. Об этом во время заседания энергетического комитета Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

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“Мы не собираемся в этом году изменять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать“, - сказал Шмыгаль.

При этом, по словам главы правительства, цены на электроэнергию могут подняться для небытовых потребителей. Как сказал Шмыгаль, переговоры с небытовыми потребителями будут продолжаться, нужно выйти на прямые договоры и внести соответствующие изменения в законы.

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Напомним, что и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что цена электрической энергии для населения в этом году меняться не будет, бытовые потребители продолжат получать электричество по фиксированному тарифу.