Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Даже не нужно обсуждать": Шмыгаль - о тарифах на электроэнергию для населения

Комментариев: 2
Цены на электроэнергию для небытовых потребителей могут подняться.
"Даже не нужно обсуждать": Шмыгаль - о тарифах на электроэнергию для населения
"Даже не нужно обсуждать": Шмыгаль - о тарифах на электроэнергию для населения
Денис Шмыгаль/Facebook

Кабинет министров Украины не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения. Об этом во время заседания энергетического комитета Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Кабмин хочет остановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций

“Мы не собираемся в этом году изменять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать“, - сказал Шмыгаль.

При этом, по словам главы правительства, цены на электроэнергию могут подняться для небытовых потребителей. Как сказал Шмыгаль, переговоры с небытовыми потребителями будут продолжаться, нужно выйти на прямые договоры и внести соответствующие изменения в законы.

Читай также: Регулятор предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения

Напомним, что и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что цена электрической энергии для населения в этом году меняться не будет, бытовые потребители продолжат получать электричество по фиксированному тарифу.

Поделись:
Теги: электроэнергия, Шмыгаль, тарифы, коммунальные услуги, бытовые потребители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
SINOBI-LIFE    13.05.2020, 10:38
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
“Мы не собираемся в этом году изменять стоимость электроэнергии для населения" и в то же время " цены на электроэнергию могут подняться для небытовых потребителей" ,так вы крестик снимите или трусы наденьте!!!
гость  (аноним)  13.05.2020, 10:33
Оценка:  +1
гость
Из-за кризиса уменьшилось потребление, значит нужно поднять цену тому, кто еще платит?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь