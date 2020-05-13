Российский Сбербанк продал украинскую "дочку" незаконно - НБУ

Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка.

Национальный банк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Министерства финансов России при смене структуры собственности украинского дочернего банка российского Сбербанка - АО “Сбербанк“ (Киев). Об этом сообщается на сайте НБУ.

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“Смена собственника существенного участия дочернего банка “Сбербанка России“ в Украине - АО “Сбербанк“ вопреки требованиям закона состоялась без согласования с украинским регулятором“, - говорится в сообщении.



Отмечается, что 23 апреля 2020 года НБУ стало известно о продаже Центральным банком РФ 50% + 1 акций “Сбербанка России“ Министерству финансов РФ. Соответственно, в АО “Сбербанк“ изменился конечный владелец.

В Нацбанке подчеркивают, что в нарушение законодательства новый владелец, в частности, не сообщил НБУ за 3 месяца о намерении такого приобретения, не согласовал с Национальным банком приобретения существенного участия в банке, а также не подал в Нацбанк копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

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“Национальный банк направил запрос Министерству финансов РФ и “Сбербанку России“ с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона“, - сообщили в НБУ.



Нацбанк намерен предоставить правовую оценку данным действиям и рассмотреть вопрос о применении мер воздействия в определенных законом порядке и сроках.

Напомним, что правительство РФ 10 апреля выкупило контрольный пакет акций Сбербанка у центробанка страны. Общая сумма сделки составила 2 трлн 139,4 млрд рублей.

