ЕБРР прогнозирует восстановление украинской экономики в 2021 году

Базовый сценарий предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию и возвращение к нормальной жизни во второй половине года.

Падение украинской экономики в 2020 году составит 4,5%, при этом в следующем году ее рост составит 5%. Об этом говорится в опубликованном в среду региональном отчете ЕБРР, сообщает Интерфакс-Украина.

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“Наш базовый сценарий предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию и возвращение к нормальной жизни во второй половине года, с некоторым устойчивым негативным воздействием на совокупный спрос, в частности в секторах услуг - туризме и гостиничном бизнесе“, - прокомментировал данные отчета региональный экономист ЕБРР, бывший председатель центробанка Македонии Димитар Богов.



При этом экономист напомнил, что в ноябре 2019 года банк прогнозировал рост украинской экономики в этом году на 3,5%.

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“Новый сценарий согласуется с V-образным восстановлением, и, скорее всего, за спадом в 2020 году пойдет сравнительно быстрое восстановление в 2021-м“, - отметил эксперт.

Напомним, что в новом обзоре банка J.P. Morgan говорится, что экономический спад в Украине в 2020 году составит 5,1%, однако уже со следующего года рост экономики может достигнуть 6,3%.