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Шмыгаль надеется на получение первого транша от МВФ до конца мая

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Украина и Международный валютный фонд находятся на этапе, "близком к подписанию меморандума".
Шмыгаль надеется на получение первого транша от МВФ до конца мая
Шмыгаль надеется на получение первого транша от МВФ до конца мая
Скриншот

Украина рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом получение первого транша до конца мая. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Надеемся, что к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено“, - глава правительства.

По словам Шмыгаля, сегодня Украина и МВФ находятся на этапе, “близком к подписанию меморандума“. Как отметил премьер, переговоры ведутся на уровне президента и премьера со стороны Украины, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

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“Переговоры непростые, речь идет о больших деньгах для Украины, тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. И сегодня мы находимся уже на этапе, близком к подписанию меморандума и получения первого транша, так, как было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сможет заключить соглашение с Международным валютным фондом и избежать дефолта.

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Теги: МВФ, кредит, транш, Шмыгаль, финансовая поддержка Украины
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