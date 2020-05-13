Шмыгаль надеется на получение первого транша от МВФ до конца мая

Украина и Международный валютный фонд находятся на этапе, "близком к подписанию меморандума".

Украина рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом получение первого транша до конца мая. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Надеемся, что к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено“, - глава правительства.

По словам Шмыгаля, сегодня Украина и МВФ находятся на этапе, “близком к подписанию меморандума“. Как отметил премьер, переговоры ведутся на уровне президента и премьера со стороны Украины, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

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“Переговоры непростые, речь идет о больших деньгах для Украины, тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. И сегодня мы находимся уже на этапе, близком к подписанию меморандума и получения первого транша, так, как было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сможет заключить соглашение с Международным валютным фондом и избежать дефолта.