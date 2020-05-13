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НБУ может продолжить снижение учетной ставки в этом году - Смолий

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По словам Смолия, банковская система Украины стала "спасательным кругом" для экономики страны.
НБУ может продолжить снижение учетной ставки в этом году - Смолий
НБУ может продолжить снижение учетной ставки в этом году - Смолий
Скриншот

Национальный банк Украины сможет продолжить снижение учетной ставки в этом году для стимулирования экономики. Об этом в среду в ходе доклада о деятельности Нацбанка в Верховной Раде заявил председатель НБУ Яков Смолий.

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Он напомнил, что в этом году Нацбанк уже снизил учетную ставку с 11 до 8%, а начиная с 2019 года она была снижена на 10%.

“Все условия, все макроэкономические прогнозы сегодня говорят о том, что у Национального банка есть возможность понизить учетную ставку еще в этом году“, - сказал глава НБУ.

Также, по словам Смолия, банковская система Украины оказалась готова к коронавирусному кризису и стала “спасательным кругом“ для экономики страны.

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“Коронакризис - это первый в истории Украины кризис, когда нет банкротства банков, всплеска инфляции, катастрофичного падения международных резервов, длинных очередей вкладчиков возле банкоматов. В отличие от предыдущих кризисов сегодня банковская система Украины - это не обуза для экономики, а ее спасательный круг“, - сказал глава НБУ.

Напомним, что Смолий рассказал, сколько денег получит Украина от МВФ.

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Теги: Смолий, Верховна Рада, НБУ, Верховна Рада, Банковская система
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гость  (аноним)  13.05.2020, 13:29
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По чем кредиты для населения?)))
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