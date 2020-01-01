Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Авиакомпаниям могут не разрешить международные перелеты после 22 мая

Комментариев: 0
Анонсирующие полеты из Украины на май-июнь авиакомпании вводят людей в заблуждение, говорят в Мининфраструктуры.
Кабмин может не разрешить авиакомпаниям международные рейсы после 22 мая
Кабмин может не разрешить авиакомпаниям международные рейсы после 22 мая
depositphotos.com

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет. Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова.

Читай также: Туризм-2020. Куда могут пустить украинцев

В частности, она прокомментировала открытие бронирования некоторыми авиакомпаниями билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. По словам Герасимовой, этот факт не означает, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, поскольку все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины.

“Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиационного“, - отметила представитель Мининфраструктуры.

По словам Герасимовой, действия авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров.

Читай также: Кабмин продлил срок ограничения авиасообщения

“Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации“, - пояснила пресс-секретарь.

Напомним, что авиакомпания “Международные авиалинии Украины“ получила согласование на ряд специальных рейсов за границу, которыми смогут отправиться украинцы, имеющие трудовую визу, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинскую страховку.

Поделись:
Теги: авиаперелеты, Мининфраструктуры, Авиарейсы, пассажирские перевозки, авиакомпании
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь