Авиакомпаниям могут не разрешить международные перелеты после 22 мая
Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет. Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова.
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В частности, она прокомментировала открытие бронирования некоторыми авиакомпаниями билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. По словам Герасимовой, этот факт не означает, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, поскольку все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины.
“Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиационного“, - отметила представитель Мининфраструктуры.
По словам Герасимовой, действия авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров.
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“Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации“, - пояснила пресс-секретарь.
Напомним, что авиакомпания “Международные авиалинии Украины“ получила согласование на ряд специальных рейсов за границу, которыми смогут отправиться украинцы, имеющие трудовую визу, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинскую страховку.
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