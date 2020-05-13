Голосованию предшествовало выступление присутствующего в Верховной Раде президента Влапдимира Зеленского.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон №2571-Д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности“. За проголосовали 270 народных депутатов.

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Принятию решения предшествовало выступление присутствующего в Верховной Раде президента Влапдимира Зеленского.

“В течение моей каденции, самое важное, на протяжении вашей каденции, будет несколько важных исторических законов, законопроектов, которые должны объединять эту страну, объединять все партии“, - сказал глава государства.

Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроект, который “должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас“.

Рада приняла "антиколомойский" закон Скриншот

Представляя законопроект, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев напомнил, что парламентом была принята особая процедура рассмотрения этого законопроекта.

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“В результате этой процедуры депутатские фракции и отдельные депутаты сняли свои правки, на которых они настаивали и которые были ранее отклонены комитетом. Сегодня в таблице, которая роздана народным депутатам, содержится 241 предложение и поправка“, - сказал Гетманцев.

По результатам голосования закон №2571-Д в целом поддержали 270 народных депутатов, против выступили 51, воздержались 29.

Напомним, что бывший владелец национализированного ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

