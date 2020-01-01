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Рада продлила налоговые льготы медикам и ФЛП на период карантина

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Законом предусмотрено освобождение ФЛП от единого социального взноса за себя до 31 мая.
Рада продлила действие налоговых льгот на период карантина
Рада продлила действие налоговых льгот на период карантина
Скриншот

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №3329-Д “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)“. За документ проголосовали 333 народных депутата.

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В частности, согласно принятому закону, до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам без потерь для местных бюджетов.

Также от налогообложения НДФЛ освобождаются помощь по частичной безработице и военный сбор. Кроме того, предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.

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Также законом предусмотрены освобождение ФЛП от единого социального взноса за себя до 31 мая, мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина, продление упрощенной процедуры капитализации банков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании бизнеса и экономики в связи с введением карантина в Украине.
 

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Теги: Верховна Рада, ФЛП, налоговые льготы, НДФЛ, налогоплательщики
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