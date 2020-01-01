Рада продлила налоговые льготы медикам и ФЛП на период карантина

Законом предусмотрено освобождение ФЛП от единого социального взноса за себя до 31 мая.

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №3329-Д “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)“. За документ проголосовали 333 народных депутата.

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В частности, согласно принятому закону, до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам без потерь для местных бюджетов.

Также от налогообложения НДФЛ освобождаются помощь по частичной безработице и военный сбор. Кроме того, предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.

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Также законом предусмотрены освобождение ФЛП от единого социального взноса за себя до 31 мая, мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина, продление упрощенной процедуры капитализации банков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании бизнеса и экономики в связи с введением карантина в Украине.

