Заместителем главы НАПК назначен Александр Стародубцев: кто он

Стародубцев будет отвечать за предотвращение и выявление коррупции, управление и развитие персонала, а также цифровую трансформацию.

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков назначил на должность своего заместителя Александра Стародубцева. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Согласно сообщению, в НАПК Стародубцев будет отвечать за предотвращение и выявление коррупции, управление и развитие персонала, а также цифровую трансформацию.



Александр Стародубцев - один из инициаторов реформы государственных закупок “Prozorro“, соучредитель гражданской платформы “Новая Страна“ и образовательной инициативы “Открытый университет Майдана“.

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“Он имеет управленческий опыт как в государственной сфере, так и в бизнесе. Так, Александр Стародубцев возглавлял Национальное агентство по вопросам государственной службы, департамент регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли, а также офис международной финансовой корпорации“, - говорится в сообщении НАПК.

Напомним, что в НАПК отчитались о первых 100 днях работы.