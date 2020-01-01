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Заместителем главы НАПК назначен Александр Стародубцев: кто он

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Стародубцев будет отвечать за предотвращение и выявление коррупции, управление и развитие персонала, а также цифровую трансформацию.
Заместителем главы НАПК назначен Александр Стародубцев
Заместителем главы НАПК назначен Александр Стародубцев
НАПК

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков назначил на должность своего заместителя Александра Стародубцева. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Согласно сообщению, в НАПК Стародубцев будет отвечать за предотвращение и выявление коррупции, управление и развитие персонала, а также цифровую трансформацию.

Александр Стародубцев - один из инициаторов реформы государственных закупок “Prozorro“, соучредитель гражданской платформы “Новая Страна“ и образовательной инициативы “Открытый университет Майдана“.

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“Он имеет управленческий опыт как в государственной сфере, так и в бизнесе. Так, Александр Стародубцев возглавлял Национальное агентство по вопросам государственной службы, департамент регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли, а также офис международной финансовой корпорации“, - говорится в сообщении НАПК.

Напомним, что в НАПК отчитались о первых 100 днях работы.

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Теги: Стародубцев, НАПК, кадровые назначения, борьба с коррупцией, чиновники
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