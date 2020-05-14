Последнее "прощай": В НБУ отреагировали на принятие "антиколомойского" закона

Отныне обанкротившиеся банки не смогут вернуться на рынок - если НБУ принимает решение о выводе банка, то оно не может быть отменено судом.

Принятие Верховной Радой в целом закона №2571-Д сделает неотвратимым вывод банков с рынка. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

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“Рада сказала окончательное “прощай” обанкротившимся банкам “зомби”! После очистки банковского сектора в 2014-2016 годах, акционеры обанкротившихся банков через суды пытаются вернуть свои банки “к жизни”. Отныне такие “зомби” банки не смогут вернуться на рынок. Если Национальный банк принимает решение о выводе банка, то оно не может быть отменено судом”, - пояснили в НБУ.

Кроме того, по мнению регулятора, теперь владелец банка не сможет вернуть банк себе и не сможет восстановить его работу.

“Во всем цивилизованном мире нет опции “реанимация обанкротившихся банков”. И в Украине тоже ее нет. Вкладчик должен понимать статус банка, а не гадать, находится банк в ликвидации или уже нет”, - уточнили в Нацбанке.

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При этом в НБУ напомнили, что владелец банка сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения регулятора. Если он докажет свою правоту, тогда он имеет право на получение компенсации убытков. Для этого нужно подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал.

“Подсчитанный аудитором объем капитала владелец может получить обратно в денежной форме. Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба”, - уточнили в Нацбанке.

Напомним, что Рада приняла “антиколомойский“ закон.