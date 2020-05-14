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Кабмин назначил нового главу Госэкоинспекции

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До назначения на новую должность Малеваный возглавлял Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
Кабмин назначил нового главу Госэкоинспекции
Кабмин назначил нового главу Госэкоинспекции
Андрей Малеваный / Facebook

Кабинет министров Украины назначил главой Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного. Об этом со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана сообщает Лига.

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До назначения на новую должность Малеваный возглавлял Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации. В январе он подал декларацию претендента на должность главы Госэкоинспекции.

Ранее киевлянин Малеваный работал в Николаевской области - с июня 2012 по февраль 2013 года был заместителем начальника, первым заместителем начальника, начальником Главного управления Госкомзема в Николаевской области.

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С февраля по ноябрь 2014 года занимал должность начальника Главного управления Госземагентства в Николаевской области. После этого работал на разных должностях в КГГА.

Напомним, что Киевская городская госадминистрация обустроила 41 специальную зону отдыха в лесах и парках столицы. Об этом сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

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Теги: Госэкоинспекция, кадровые назначения, Кабмин, КГГА, экология
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