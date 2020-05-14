Появилась реакция мирового сообщества на принятие ВР закона о банках

Голосование за "антиколомойский" закон поприветствовали Евросоюз, Канада и Великобритания.

Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой 13 мая закона о банках. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Радио Свобода.

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“ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании. Это жизненно важное решение для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков, экономической стабильности, справедливости, верховенства права, продолжающейся финансовой помощи МВФ и ЕС“, - написал Маасикас в Twitter.



Также одобрительно отозвались о принятии Верховной Радой закона №2571-Д Канада и Великобритания.



“Канада приветствует принятие Верховной Радой закона о банках. Эта реформа является основой для макроэкономической стабильности и государственного существования финансовой системы Украины и поможет разблокировать помощь МВФ“, - говорится в сообщении канадского посольства в Украине.

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, в свою очередь заявила, что принятие закона о банках является “важным моментом и весомым шагом для страны“.



“Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ“, - написала Симмонс.

Напомним, что Рада приняла “антиколомойский“ закон.