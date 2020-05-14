Цены на нефть растут после вчерашнего падения

Повышение котировок связано с опасениями по поводу возможной второй волны COVID-19.

В четверг утром, 14 мая, мировые цены на нефть незначительно растут. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

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К 07:15 по Киеву стоимость июльских фьючерсов на сырье Brent на бирже ICE Futures в Лондоне поднялась на 0,16 долл. (0,55%) по сравнению с уровнем на момент закрытия прошлой сессии и достигла 29,35 долл. за баррель.

На электронных торгах NYMEX июньский фьючерс WTI вырос на 0,71% до 25,47 долл. за баррель.

Эксперты объясняют повышение нефтяных котировок опасениями игроков по поводу возможной второй волны COVID-19.

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Кроме того, рост цен на нефть может быть связан с заявлением главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики. По его словам, властям придется потратить больше ресурсов на выход из кризиса, чтобы уже принятые меры не потеряли свою значимость.

Напомним, что президент ОПЕК Мохамед Акраб считает, что котировки нефти во второй половине 2020 года будут колебаться вокруг $40 за баррель.