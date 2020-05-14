"Антиколомойский" закон: послы G7 поздравили Украину
Послы стран G7 поприветствовали принятие Верховной Радой Украины так называемого “антиколомойского“ закона о банках. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте председательства США в Группе поддержки послов G7 в Украине.
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“Послы стран G7 поздравляют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей“, - говорится в заявлении стран “Большой семерки“.
В группу G7 входят Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония,
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Напомним, что Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой 13 мая закона о банках. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
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