Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Антиколомойский" закон: послы G7 поздравили Украину

Комментариев: 2
Принятие банковского закона будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей.
"Антиколомойский" закон: послы G7 поздравили Украину
"Антиколомойский" закон: послы G7 поздравили Украину
G7 / Facebook

Послы стран G7 поприветствовали принятие Верховной Радой Украины так называемого “антиколомойского“ закона о банках. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте председательства США в Группе поддержки послов G7 в Украине.

Читай также: Последнее “прощай“: В НБУ отреагировали на принятие “антиколомойского“ закона

“Послы стран G7 поздравляют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей“, - говорится в заявлении стран “Большой семерки“.

"Антиколомойский" закон: послы G7 поздравили Украину
Скриншот

В группу G7 входят Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония,

Читай также: Рада приняла “антиколомойский“ закон

Напомним, что Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой 13 мая закона о банках. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Поделись:
Теги: G7, закон, банки, Верховная Рада, большая семерка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.05.2020, 10:46
Оценка:  0
гость
Не могу понять,чего так бомбит у Ж7 от какого-то коломойского. И чего ради какого-то чела закон принимать. Кто это вообще такой а? Слышал такую фамилию,но не помню из какой он партии и какую структуру возгловляет. Зам спикера или кто он?
гость  (аноним)  14.05.2020, 10:42
Оценка:  -1
гость
Мой отец врач.Вчера пришёл грустный,налил стакан водки и сказал:я сегодня убил человека,не глянул в его историю болезни и он умер от неверного препарата.я открыл своё кладбище,сынок. Потом налил ещё стакан,махнул его залпом и сказал: ну и хyй с ним
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь