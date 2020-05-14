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Подписание "антиколомойского" закона блокируют: зарегистрированы уже два постановления

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Авторами постановлений являются народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и внефракционный Антон Поляков.
Подписание "антиколомойского" закона блокируют: зарегистрированы уже два постановления
Подписание "антиколомойского" закона блокируют: зарегистрированы уже два постановления
Скриншот

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене результатов голосования за так называемый “антиколомойский“ закон о банках. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

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Авторами постановлений являются народный депутат от фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский и внефракционный нардеп Антон Поляков. Оба проекта постановлений уже переданы на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Таким образом, ни председатель Верховной Рады, ни президент не могут подписать этот закон, пока соответствующие постановления не будут рассмотрены в сессионном зале.

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Напомним, что принятие Верховной Радой в целом закона №2571-Д сделает неотвратимым вывод банков с рынка. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

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Теги: банки, закон, постановление, результаты голосования, Верховная Рада
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