Ограничения были введены для того, чтобы удовлетворить поднявшийся в связи с карантином спрос на дезинфекторы.

Кабмин снял ограничения на экспорт спирта из Украины flickr.com

Кабинет министров снял ограничения на экспорт этилового спирта из Украины, введенные после объявления карантина. Об этом сообщает Громадське.

Читай также: Украина остановила экспорт спирта из-за COVID-19

Согласно решению правительства, экспорт этилового спирта из Украины восстановится начиная с пятницы, 15 мая.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торгового представителя Украины Тараса Качки, за время с начала карантина в Украине заработал внутренний рынок дезинфекторов.

Читай также: “Укрспирт“ не будет поднимать цены на спирт

“Рынок заработал должным образом. Соответственно, правительство приняло решение ускорить снятие ограничения“, - прокомментировал решение Кабмина Качка.

Напомним, что “Укрспирт“ запустил в работу еще 4 завода в связи с возрастающим спросом на дезинфицирующие средства.