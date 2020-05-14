Кабмин снял ограничения на экспорт спирта из Украины
Кабинет министров снял ограничения на экспорт этилового спирта из Украины, введенные после объявления карантина. Об этом сообщает Громадське.
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Согласно решению правительства, экспорт этилового спирта из Украины восстановится начиная с пятницы, 15 мая.
По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торгового представителя Украины Тараса Качки, за время с начала карантина в Украине заработал внутренний рынок дезинфекторов.
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“Рынок заработал должным образом. Соответственно, правительство приняло решение ускорить снятие ограничения“, - прокомментировал решение Кабмина Качка.
Напомним, что “Укрспирт“ запустил в работу еще 4 завода в связи с возрастающим спросом на дезинфицирующие средства.
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