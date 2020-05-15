300 мировых политиков призвали МВФ и Всемирный банк отменить долги беднейших стран

Отмена долгов беднейших стран - меньшее, что должны сделать международные финансовые учреждения, чтобы предотвратить рост бедности, голода и заболеваний.

Более 300 законодателей со всего мира призвали Международный валютный фонд и Всемирный банк отменить долги беднейших стран и увеличить их финансирование для предотвращения глобального экономического краха. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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Так, законодатели во главе с бывшим кандидатом в президенты США Берни Сандерсом обеспокоены тем, что развивающиеся страны будут опустошены пандемией коронавируса.

“Широкие ограничения, направленные на сдерживание вируса, имеют огромное значение для мировой экономики, особенно для бедных стран со слабой системой здравоохранения и высоким уровнем долгов”, - говорится в заявлении депутатов.

По словам Сандерса, бедным странам “нужен каждый цент”, чтобы заботиться о своих людях, а не обслуживать “нестабильные долги” перед крупными международными банками.

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“Отмена долгов беднейших стран - меньшее, что должны сделать Всемирный банк, МВФ и другие международные финансовые учреждения, чтобы предотвратить рост бедности, голода и заболеваний, которые угрожают сотням миллионов людей”, - сказал Сандерс.

Напомним, что МВФ поможет 25 странам, чтобы те смогли направить деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией.