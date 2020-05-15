Каждое пятое предприятие нарушает условия карантина – Госпродпотребслужба

За установленные нарушения территориальные органы ведомства предоставили 234 предписания и составили 88 протоколов.

На каждом пятом украинском предприятии выявлены нарушения требований противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по итогам проведенных с 4 по 12 мая проверок.

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Согласно сообщению, за установленные нарушения территориальные органы ведомства предоставили 234 предписания и 1 171 предложение по их устранению, а также составили 88 протоколов.

“Госпродпотребслужба осуществляет надзор за соблюдением требований по ряду объектов, деятельность которых предусматривает принятие посетителей в офисных помещениях, торговлю продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами, работу заведений общественного питания, парикмахерских и салонов красоты“ - говорится в сообщении.

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Как уточнили в ведомстве, всего за время проверки было проинспектировано 9,4 тысячи объектов.

Напомним, что каждое четвертое школьное меню в Украине не отвечает требованиям по выполнению норм натурального питания, сообщила Госпродпотребслужба. Ведомство провело проверку почти 8 тыс образовательных учреждений, в 25% школ было выявлено ряд нарушений.