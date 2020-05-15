Укрпочта продаст базы отдыха в "Конча-Заспе" и на Азовском море

Компания планирует продать на первом этапе 30 объектов недвижимости, не используемых в хозяйственной деятельности.

Национальный почтовый оператор “Укрпочта“ выставила на продажу первые 30 объектов из перечня непрофильных активов, которые не используются в хозяйственной деятельности предприятия. Об этом сообщает Урядовый портал.

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Согласно сообщению, общая стоимость первой партии объектов, выставленных Укрпочтой на продажу, составляет 82,6 млн грн.

На втором этапе компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

“Среди первых лотов, которые выставила Укрпочта на продажу, - одним лотом две рядом расположенные турбазы в Киеве в “Конча-Заспе“, а еще турбазы на побережье Азовского моря - в с. Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в г. Боярка“, - говорится в сообщении.

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В Укрпочте уточнили, что продажа недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности компании, будет осуществляться через электронную торговую систему “ProZorro. Продажи“.

“У Укрпочты более 12 000 объектов недвижимости, из них в собственности около 5000. И только половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные - балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн на налоги, охрану и тому подобное. Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход“, - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Напомним, что Укрпочта приняла самолет с миллионом посылок.