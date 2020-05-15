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Минэкоэнерго хотят разделить на два министерства

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Решение было принято профильным комитетом при участии представителей Минэкоэнерго и общественных организаций.
Минэкоэнерго хотят разделить на два министерства
Минэкоэнерго хотят разделить на два министерства
menr.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования принял решение разъединить Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных министерства. Об этом в Facebook сообщил председатель комитета, народный депутат от фракции “Слуга народа“ Олег Бондаренко.

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“На сегодняшнем заседании ЭкоКомитета при участии представителей Минэкоэнерго, большого количества общественных организаций, было принято решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины“, - написал Бондаренко.

В 2019 году решением Кабмина Министерство энергетики и угольной промышленности было объединено с Министерством экологии и природных ресурсов.

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Напомним, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

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Теги: Минэкоэнерго, экология, энергетика, Кабмин, министерства
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