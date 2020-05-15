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В ООН подсчитали, сколько потеряет мировая экономика в ближайшие два года

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Наибольшее сокращение ВВП, по мнению экспертов, будет наблюдаться в развитых странах.
В ООН подсчитали, сколько потеряет мировая экономика в ближайшие два года
В ООН подсчитали, сколько потеряет мировая экономика в ближайшие два года
depositphotos.com

Мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 трлн долларов. Об этом говорится в отчете департамента Организации объединенных наций по экономическим и социальным вопросам, сообщают западные СМИ.

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Согласно прогнозу ООН, в 2020 году сокращение мирового валового внутреннего продукта составит 3,2% по сравнению с 2019 годом.

Наибольшее сокращение ВВП будет наблюдаться в развитых странах - согласно подсчетам экспертов, оно достигнет 5%.

При этом начала постепенного восстановления мировой экономики в ООН ожидают в 2021 году.

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Напомним, что Совет ЕС по экономике и финансам утвердил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро - Пакта стабильности и роста. Это было сделано для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса COVID-19.
 

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Теги: мировая экономика, ВВП, ООН, развитые страны, прогнозы
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