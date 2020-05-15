Цены на нефть продолжают расти

Нефть дорожает в ожидании стабилизации рынка сырья.

Мировые цены на нефть увеличиваются в пятницу утром на фоне роста ожиданий вокруг стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.05 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,57% до 31,62 доллара за баррель, июньские фьючерсы на нефть марки WTI поднялась в цене на 0,91% до 27,81 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, нефть продолжает дорожать на росте оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Трейдеры обратили внимание на доклад Международного энергетического агентства, которое снизило оценку падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прежнего прогноза в 9,3 миллиона.

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Кроме того, ожидается, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, что президент ОПЕК Мохамед Акраб считает, что котировки нефти во второй половине 2020 года будут колебаться вокруг $40 за баррель.