График на первые две недели предусматривает полеты с частотой три раза в неделю.

Lufthansa с июня возобновляет полеты в Киев flickr.com

Авиакомпания Lufthansa намерена возобновить выполнение регулярных рейсов в Киев из Франкфурта с 1 июня в рамках расширения расписания.Об этом avianews.com сообщили в авиакомпании.

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Сообщается, что график на первые две недели предусматривает полеты с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

“Вылеты из Киева рейсом LH1491 в 10:20, вылеты из Франкфурта рейсом LH1490 в 06:05“, - говорится в сообщении.

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Стандартное расписание Lufthansa до начала кризиса предусматривало полеты между Киевом и Франкфуртом 20 раз в неделю.

Напомним, что авиакомпаниям могут не разрешить международные перелеты после 22 мая.