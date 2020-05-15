Общая работающая мощность энергоблоков упала до менее чем 49% от установленной мощности атомных станций.

Общая работающая мощность атомных электростанций Украины вечером 14 мая упала до нового исторического минимума после того, как правительство начало сокращать выработку атомной энергии в рамках нового энергетического баланса. Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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“Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 мегаватт, что составляет менее, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины“, - написал Герус.

Производство атомной энергии упало до исторического минимума - Герус Andriy Gerus / Facebook

По его словам, еще месяц назад мощность атомных электростанций в Украине была на 35% больше, хотя погодные условия были практически такими же.

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“На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена“, - констатировал нардеп.

Напомним, что Минэнерго разъяснило идею майнинга криптовалют на АЭС.