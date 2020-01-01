В случае длительного карантина сроком до шести месяцев глобальные экономические потери могут составить 8,8 трлн долларов.

Убытки от COVID-19 могут достичь 10% мирового ВВП - прогноз depositphotos.com

Глобальные экономические потери в результате пандемии коронавируса могут составить 8,8 трлн долларов, что составляет почти 10% мирового валового внутреннего продукта. Об этом сообщается в прогнозе Азиатского банка развития.

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Эксперты учреждения ожидают такие потери в случае длительного карантина сроком до шести месяцев. В случае краткосрочного локдауна до трех месяцев потери могут составить 5,9 трлн долларов, или 6,4% мирового ВВП.

Для азиатско-тихоокеанского региона банк прогнозирует потери в объеме 1,7 трлн долларов в случае краткосрочного карантина и в объеме 2,5 трлн долларов - в случае долгосрочного.

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“Эти потери будет трудно компенсировать. Более того, нельзя исключать возможность финансового кризиса, если не удастся вовремя сдержать пандемию и тем самым предотвратить крупные дефолты и банкротства“, - считают аналитики.

Напомним, что в ООН подсчитали, сколько потеряет мировая экономика в ближайшие два года.