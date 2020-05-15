В Нафтогазе рассказали, что заблокирует "Северный поток-2"

Газпрому не удастся задействовать свой флот без риска попасть под жесткие санкции США.

Сохранение транзитной роли Украины до сих пор остается под вопросом в случае завершения газопровода “Северный поток-2“, и санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства. Об этом в Facebook сообщила советник председателя правления НАК “Нафтогаз Украины“ Елена Зеркаль.

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По ее словам, американские партнеры уверяют, что Газпрому не удастся задействовать свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США.



Говоря об отказе Федерального сетевой агентства Германии предоставить проекту “Северный поток-2“ исключение из законодательства ЕС, Зеркаль отметила, что это решение касается правил его функционирования в случае завершения строительства. По ее словам, это означает, что на проект “Северный поток-2“ на немецкой территории должны в полной мере распространяться правила обновленной газовой директивы Евросоюза.



“Это, в первую очередь, разделение функций - одна компания не может быть поставщиком и транзитером газа. По российскому законодательству Газпром пользуется монопольным правом добывать и экспортировать газ. Следовательно, это решение может побудить РФ таки приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг Газпрома“, считает Зеркаль.

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В то же время она отметила, что компания Nord Stream 2 AG имеет еще месяц, чтобы подать апелляцию на решение немецкого регулятора.

“И она уже заявила, что воспользуется этим правом. Но мы рассчитываем, что аргументы о невозможности применения освобождения (от правил ЕС - прим. ред.) будут такими же убедительными для немецкой Фемиды, как и для регулятора “, - резюмировала Зеркаль.

Напомним, что Nord Stream-2 рассчитывают запустить до конца года.