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В Нафтогазе рассказали, что заблокирует "Северный поток-2"

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Газпрому не удастся задействовать свой флот без риска попасть под жесткие санкции США.
В Нафтогазе рассказали, что заблокирует "Северный поток-2"
В Нафтогазе рассказали, что заблокирует "Северный поток-2"
Nord stream-2.com

Сохранение транзитной роли Украины до сих пор остается под вопросом в случае завершения газопровода “Северный поток-2“, и санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства. Об этом в Facebook сообщила советник председателя правления НАК “Нафтогаз Украины“ Елена Зеркаль.

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По ее словам, американские партнеры уверяют, что Газпрому не удастся задействовать свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США.

Говоря об отказе Федерального сетевой агентства Германии предоставить проекту “Северный поток-2“ исключение из законодательства ЕС, Зеркаль отметила, что это решение касается правил его функционирования в случае завершения строительства. По ее словам, это означает, что на проект “Северный поток-2“ на немецкой территории должны в полной мере распространяться правила обновленной газовой директивы Евросоюза.

“Это, в первую очередь, разделение функций - одна компания не может быть поставщиком и транзитером газа. По российскому законодательству Газпром пользуется монопольным правом добывать и экспортировать газ. Следовательно, это решение может побудить РФ таки приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг Газпрома“, считает Зеркаль.

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В то же время она отметила, что компания Nord Stream 2 AG имеет еще месяц, чтобы подать апелляцию на решение немецкого регулятора.

“И она уже заявила, что воспользуется этим правом. Но мы рассчитываем, что аргументы о невозможности применения освобождения (от правил ЕС - прим. ред.) будут такими же убедительными для немецкой Фемиды, как и для регулятора “, - резюмировала Зеркаль.

Напомним, что Nord Stream-2 рассчитывают запустить до конца года.

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Теги: Зеркаль, Нафтогаз, Северный поток-2, санкции США против России, газопровод
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Комментариев (3)
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ЗаелоПластинку    15.05.2020, 19:45
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
ВОЛАНД, он же Антибес, он же Негорро, флаг рашки на твоем аккаунте на политсру очень хорошо показал, с какой страны ты пишешь.
В0ЛАНД    15.05.2020, 18:41
Оценка:  -23
В0ЛАНД
США идут на хyй!Пусть продолжают сотнями тысяч дохнуть от коронавируса.А лучше миллионами.А СП-2 будет построен и введён в эксплуптацию.Что позволит нам слезть с"газовой иглы"аХрессара и Аккупанта с которым мы всё никак не разорвём торгово-дипломатические отношения,но с которым ваюим уже 6 лет!)))))
merks    15.05.2020, 19:07
Оценка:  0
merks
Скоко в рашке твоей зараженных в реале- забыло?Грамотей блин- вы америкосов хороните уже лет 20.
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