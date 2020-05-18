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Нефть продолжает расти в цене

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Рост цен на нефть обусловлен признаками постепенного восстановления спроса на топливо.
Нефть продолжает расти в цене
Нефть продолжает расти в цене
flickr.com

Мировые цены на нефть в понедельник, 18 мая, растут в цене на 3-4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Так, по состоянию на 7.59 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 3,35% - до 33,59 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 4,17% - до 30,75 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI прибавили в цене 4,35% и стоили 30,71 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рост цен на нефть поддерживается продолжающимся сокращением добычи сырья, а также  признаками постепенного восстановления спроса на топливо. Это связано с тем, что все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.

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В США тем временем продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.

Напомним, что в В ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.05.2020, 10:17
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Вчера на сауне перебрал с водкой,блеаанул на шлюху,та завизжали,на крики прибежала администратор,я на нее по инерции блеванул,та тоже орать стала,прибежал охранник,давай меня пиздохать,я бутылку ему на башне разбил,а розочкой 2 раза в ебач дал. Теперь с бодуна и на стрёме. Поебался блять
гость  (аноним)  18.05.2020, 09:56
Оценка:  0
гость
Отец врач.вчера пришёл грустный,махнул стакан водки и говорит,сынок,я убил пациента сегодня,не глянул в историю болезни и он умер от неправильного препарата,я открыл своё кладбище,сын. Потом махнул залпом ещё стакан водки и говорит: ну и xyй с ним
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