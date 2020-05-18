МАУ закрыла продажи на международные рейсы до 1 июля

Прогноз развития ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, а также в Украине является плачевным.

Компания “Международные авиалинии Украины“ закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает avianews.com.

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По его словам, прогноз развития ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, а также в Украине является плачевным.

Как отметил Дыхне, Украина является частью глобального тренда. Это проявится в том, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

По его словам, в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты. Это, в свою очередь, повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

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“Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи“, - отметил президент МАУ.

Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолета. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Напомним, что Кабмин продлил срок ограничения авиасообщения.