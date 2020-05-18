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В Украине не работают уже 6 атомных энергоблоков

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За прошедшие сутки украинские АЭС недовыработали 27,72 млн кВт-ч электроэнергии.
В Украине не работают уже 6 атомных энергоблоков
В Украине не работают уже 6 атомных энергоблоков
РАЭС

В понедельник, 18 мая, в 07:52 энергоблок №1 Ривненской АЭС был отключен от энергосети. Как сообщается на сайте НАЭК “Энергоатом“, это произошло в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

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“Согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано уровнем “вне шкалы/0”. Радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не изменялось”, - говорится в сообщении.

Тем временем, согласно информации Энергоатома, по состоянию на утро 18 мая на атомных станциях Украины в работе находились 10 из 15 энергоблоков.

В частности, отключенными от энергосети были четыре блока Запорожской АЭС и один - Южно-Украинской АЭС.

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“За прошедшие сутки, 17 мая, станциями выработано 176,17 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 27,72 млн кВт-ч электроэнергии“, - говорится в сообщении.

Напомним, что после срабатывания автоматики был отключен от сети третий атомный Ровенской атомной электростанции мощностью 1000 МВт.

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Теги: АЭС, энергоблок, энергия, Энергоатом, атомные станции
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ВАХА  (аноним)  18.05.2020, 11:52
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ВАХА
Ахметка, грёбаный зеленый энергетик когда же ты подавишся деньгами которые ты сосешь у народа. Весь твой род будет П Р О К Л Я Т.
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