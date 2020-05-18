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В Минэкономики рассказали, что будет с ценами после карантина

Комментариев: 2
В ведомстве не видят оснований для роста цен, однако в случае его возникновения обещают реагировать.
В Минэкономики рассказали, что будет с ценами после карантина
В Минэкономики рассказали, что будет с ценами после карантина
depositphotos.com

Оснований для скачка цен после завершения карантина в Украине нет. Об этом в комментарии Укринформ заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

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“Мы не вводили жесткого регулирования цен, мы внедрили один из его видов, который называется “декларирование цен“ и используется преимущественно для мониторинга. Он происходит на постоянной основе в розничной торговле“, - сказал чиновник.

По его словам, правительство не ограничивает предпринимателей в повышении цен, однако просит их сообщать, если они имеют такое намерение.

“В целом у нас стабильная ценовая ситуация. Мы не видим оснований для скачка цен, однако мониторим, и если будем видеть, то соответственно будем реагировать теми средствами которые у нас есть“, - подчеркнул замминистра.

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По словам Романовича, в начале карантина действительно в стране был ажиотаж на некоторые виды продтоваров и средства индивидуальной защиты. В связи с этим они исчезли с полок магазинов, а цены на них выросли.

“Однако государством было предпринято ряд регуляторных вещей, в частности, ограничен вывоз таких товаров из страны. Как результат, товары появились в магазинах, а цена на них стабилизировалась“, - резюмировал представитель Минэкономики

Напомним, что в НБУ заметили подорожание продуктов питания.

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Теги: цены, инфляция, Минэкономики, государственное регулирование цен, карантин
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Комментариев (2)
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ktrvbcffer    18.05.2020, 12:52
Оценка:  -22
ktrvbcffer
Всё всегда упирается в спрос.При уменьшении спроса и затоваривании складов только безумец будет повышать цены.А платежеспособность наших"нерабов"в течении года существенно упадёт,она уже начала падать.Поэтому,в случае повышения цен(а так же тарифов),не исключены голодные бунты со всеми вытекающими..
БРОКЕР_666    18.05.2020, 13:04
Оценка:  -2
БРОКЕР_666
главное что вашим нерабам окурок кремляцкий снизил цены на алкоголь
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