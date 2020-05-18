В ведомстве не видят оснований для роста цен, однако в случае его возникновения обещают реагировать.

В Минэкономики рассказали, что будет с ценами после карантина depositphotos.com

Оснований для скачка цен после завершения карантина в Украине нет. Об этом в комментарии Укринформ заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

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“Мы не вводили жесткого регулирования цен, мы внедрили один из его видов, который называется “декларирование цен“ и используется преимущественно для мониторинга. Он происходит на постоянной основе в розничной торговле“, - сказал чиновник.

По его словам, правительство не ограничивает предпринимателей в повышении цен, однако просит их сообщать, если они имеют такое намерение.

“В целом у нас стабильная ценовая ситуация. Мы не видим оснований для скачка цен, однако мониторим, и если будем видеть, то соответственно будем реагировать теми средствами которые у нас есть“, - подчеркнул замминистра.

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По словам Романовича, в начале карантина действительно в стране был ажиотаж на некоторые виды продтоваров и средства индивидуальной защиты. В связи с этим они исчезли с полок магазинов, а цены на них выросли.

“Однако государством было предпринято ряд регуляторных вещей, в частности, ограничен вывоз таких товаров из страны. Как результат, товары появились в магазинах, а цена на них стабилизировалась“, - резюмировал представитель Минэкономики

Напомним, что в НБУ заметили подорожание продуктов питания.