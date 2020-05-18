Увеличение розничной цены на 5% и более на некоторые продукты питания и лекарственные средства нужно будет декларировать.

В Украине заработало госрегулирование цен на социально значимые товары flickr.com/

С понедельника в Украине вступило в силу постановление Кабмина о введении государственного регулирования цен на ряд социально значимых товаров и лекарств, сообщают Українські Новини.

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Так, согласно постановлению, если субъект хозяйствования осуществляет реализацию товаров, имеющих важную социальную значимость или тех, которые относятся к товарам противоэпидемического назначения, и планирует увеличение розничной цены на 5% и более, он будет обязан декларировать изменение цен.

В перечень социально значимых товаров внесены гречневая крупа, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, куриная тушка, минеральная вода без газа и сливочное масло жирностью 72,5%.

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Также декларированию подлежат цены на лекарственные средства: парацетамол, азитромицин, амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, ампициллин, амоксициллин, цефтриаксон и моксифлоксацин.

Также декларированию подлежат цены на антисептики и дезинфицирующие средства - этанол, йод, средства на спиртовой основе, средства индивидуальной защиты - медицинские маски, шапочки, изоляционные халаты, респираторы, бахилы, защитные очки и прочее.

Напомним, что появился перечень товаров, подлежащих госрегулированию.