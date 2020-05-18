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Из-за COVID-19 уровень бедности в Украине может вырасти почти вдвое - ЮНИСЕФ

Комментариев: 2
В лучшем случае количество украинцев, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн человек.
Из-за COVID-19 уровень бедности в Украине может вырасти почти вдвое - ЮНИСЕФ
Из-за COVID-19 уровень бедности в Украине может вырасти почти вдвое - ЮНИСЕФ
depositphotos.com

Уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ “Борьба с COVID-19 в Украине: начальные оценки влияния на бедность“.

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В частности, эксперты прогнозируют два сценария развития событий в Украине. Согласно менее угрожающему ожидается, что уровень бедности по  абсолютному критерию возрастет с 27,2% до 43,6%.

При более угрожающем сценарии ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию возрастет с 27,2% до 50,8%.

Влияние на бедность детей, по оценкам экспертов ЮНИСЕФ, будет еще ощутимее: при менее угрожающем сценарии уровень бедности детей по абсолютному критерию возрастет с 32,9% до 51,3%, при более угрожающем - до 58,5%.

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В ЮНИСЕФ также подчеркнули, что в лучшем случае количество украинцев, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей. В худшем случае этот показатель увеличится на 9 млн, включая 1,8 млн детей.

Наиболее уязвимыми с точки зрения социально-экономического влияния COVID-19 в организации назвали семьи, которым сложнее диверсифицировать свои доходы. Также большое влияние пандемии испытают на себе домохозяйства с тремя и более детьми, одинокие родители с детьми, домохозяйства с детьми до трех лет, а также одинокие пенсионеры старше 65 лет.

Напомним, что треть украинцев считает, что ситуация с COVID-19 в стране улучшилась.

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Теги: коронавирус, бедность, Украина, ЮНИСЕФ, благосостояние
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.05.2020, 16:14
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гость
До пандемии за чертой бедности уже было почти 10 млн, да еще 9 прибавится... Ну и что? Главное чтоб русские не достроили СП-2. А то понимаешь ли ТП построили, мост аэропорт и электростанции в Крыму тоже.Совсем оборзели, и главное от ВЕЛИКИХ САНКЦИЙ не особо беднеют
гость  (аноним)  18.05.2020, 16:07
Оценка:  0
гость
уровень бедности по абсолютному критерию возрастет с 27,2% до 50,8%.

Ну и что? Зато нележные нерабы!
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