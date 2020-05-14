Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю

Комментариев: 0
Причиной падения курса доллара стало сокращение спроса как со стороны населения, так и со стороны компаний-импортеров.
Эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю
Эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю
depositphotos.com

В Украине ожидается умеренное снижение курса доллара по отношению к гривне. Об этом сообщил старший аналитик “Альпари“ Вадим Иосуб.

Читай также: “Минимум 30 грн“: эксперт спрогнозировал новый курс доллара

По его словам, за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,9%.

“Курс доллара на межбанке и наличном рынке устойчиво снижался в течение всей недели. Причиной стали сокращение спроса на валюту как со стороны населения, так и со стороны компаний-импортеров“, - считает аналитик.

Также, по словам Иосуба, приближение перспектив заключения нового соглашения с МВФ толкает валютных спекулянтов играть на укрепление гривны.

Читай также: Курс валют на 18.05.2020: гривна продолжает укрепляться

“На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн“, - прогнозирует эксперт.

Напомним, что в законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год Кабмин ожидает падения ВВП, роста безработицы и девальвацию гривны.

Поделись:
Теги: курс доллара, гривна, прогнозы, межбанк, наличные деньги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь