Эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю

Причиной падения курса доллара стало сокращение спроса как со стороны населения, так и со стороны компаний-импортеров.

В Украине ожидается умеренное снижение курса доллара по отношению к гривне. Об этом сообщил старший аналитик “Альпари“ Вадим Иосуб.

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По его словам, за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,9%.

“Курс доллара на межбанке и наличном рынке устойчиво снижался в течение всей недели. Причиной стали сокращение спроса на валюту как со стороны населения, так и со стороны компаний-импортеров“, - считает аналитик.

Также, по словам Иосуба, приближение перспектив заключения нового соглашения с МВФ толкает валютных спекулянтов играть на укрепление гривны.

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“На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн“, - прогнозирует эксперт.

Напомним, что в законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год Кабмин ожидает падения ВВП, роста безработицы и девальвацию гривны.