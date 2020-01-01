Банковская система Украины не работает - министр экономики

По мнению Петрашко, банковская система находится в худшем состоянии, чем в 2014 году.

Банковская система Украины до сих пор не восстановилась после Майдана и находится в худшем состоянии, чем в 2014 году. Об этом в интервью Лига заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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По его словам, банковская система страны находится в нереформированном состоянии.

“С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов в портфелях государственных банков. Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора“, - считает Петрашко.

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По словам министра, без банковского кредитования роста экономики не будет. При этом Петрашко не видит возможности стимулирования экономики с помощью рефинансирования от Нацбанка.

“От того, что НБУ выдает рефинанс, стимулирование экономики не появится. Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета. В то же время, ресурс банков заморожен через депозитные сертификаты. То есть ресурса недостаточно, а то, что есть у банков, идет не на кредитование экономики“, - резюмировал министр.

Напомним, что министр экономики рассказал, как власти поддержат малый бизнес.