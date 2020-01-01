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В Украине отменили двойной ЕСВ: Подробности

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Ранее украинцы платили соцвзнос дважды - как ФЛП и как лицо, занимающееся независимой профессиональной деятельностью.
В Украине отменили двойной ЕСВ: Подробности
В Украине отменили двойной ЕСВ: Подробности
Скриншот

Закон о сборе и учете единого социального взноса устранит дискриминацию по отношению к физическим лицам предпринимателям пенсионного возраста и самозанятым украинцам. Об этом заявил член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк, сообщается в Telegram-канале партии “Слуга народа“.

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По словам нардепа, принятие Верховной Радой во втором чтении закона № 2166 устранило несправедливые нормы, ранее заложенные в украинском законодательстве.

“Законодательство о ЕСВ заставляло украинцев платить дважды. Приходилось платить соцвзнос как ФЛП и как лицо, которое занимается независимой профессиональной деятельностью. Партия “Слуга народа“ отменила эту дискриминационную норму закона. Кроме того, депутаты дополнили список лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ“, - сказал Петруняк.

Согласно нормам закона, от уплаты ЕСВ освобождены лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Они смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного соцстрахования;

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Также освобождены от уплаты ЕСВ за себя лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей (ФОП) и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФОП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

Кроме того, отменено обязательство для ФОПов (кроме “упрощенцев“) лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер ЕСВ в случае отсутствия деятельности, то есть за месяцы без дохода.

Напомним, что Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для налогов и ЕСВ.

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Теги: Слуга народа, ФЛП, ЕСВ, пенсионеры, двойное налогообложение
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