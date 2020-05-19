Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар падает в цене

Комментариев: 0
Нацбанк установил официальный курс валют на 19 мая.
Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене
Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 19 мая 2020 года. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Официальный курс валют на 19 мая:

  • евро - 28,79,
  • доллар - 26,57.

Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене
Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене
НБУ

Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене
Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене
НБУ

Курс валют в банках и на черном рынке

Во вторник, 19 мая, в банках доллар торгуется в пределах 26,57-26,59 грн, а евро - 28,85-28,87 грн.

На черном рынке доллар стоит 26,60-26,64 грн. Евро - 28,57-28,65 грн.

Напомним, что эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю.

Поделись:
Теги: гривна, доллар, евро, курс валют, котировки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь