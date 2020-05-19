Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар падает в цене
Нацбанк установил официальный курс валют на 19 мая.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 19 мая 2020 года. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.
Официальный курс валют на 19 мая:
- евро - 28,79,
- доллар - 26,57.
Курс валют в банках и на черном рынке
Во вторник, 19 мая, в банках доллар торгуется в пределах 26,57-26,59 грн, а евро - 28,85-28,87 грн.
На черном рынке доллар стоит 26,60-26,64 грн. Евро - 28,57-28,65 грн.
Напомним, что эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю.
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