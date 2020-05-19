Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар падает в цене

Нацбанк установил официальный курс валют на 19 мая.

Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 19 мая 2020 года. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Официальный курс валют на 19 мая:

евро - 28,79,

доллар - 26,57.

Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене НБУ

Курс валют на 19.05.2020: евро немного дорожает, доллар снова падает в цене НБУ

Курс валют в банках и на черном рынке

Во вторник, 19 мая, в банках доллар торгуется в пределах 26,57-26,59 грн, а евро - 28,85-28,87 грн.

На черном рынке доллар стоит 26,60-26,64 грн. Евро - 28,57-28,65 грн.

Напомним, что эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю.