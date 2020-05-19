Подорожанию топлива способствуют историческое сокращение добычи сырья и реальное повышение спроса.

Цены на нефть во вторник продолжают расти depositphotos.com

Котировки нефти во вторник, 19 мая, продолжают расти во вторник. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

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Так, к 7:00 по Киеву июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,26 (0,75%), до $35,07 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,73 (2,29%) - до $32,55 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на $0,31 (0,98%) - до $31,96 за баррель.

По словам аналитиков, настроения трейдеров улучшаются на фоне постепенного открытия экономик и на сигналах о росте спроса при сокращении добычи нефти.

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“Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть“, - считает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.