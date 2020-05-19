Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цены на нефть во вторник продолжают расти

Комментариев: 1
Подорожанию топлива способствуют историческое сокращение добычи сырья и реальное повышение спроса.
Цены на нефть во вторник продолжают расти
Цены на нефть во вторник продолжают расти
depositphotos.com

Котировки нефти во вторник, 19 мая, продолжают расти во вторник. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Читай также: Транзит нефти через Украину упал на 40% - глава Укртранснафты

Так, к 7:00 по Киеву июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,26 (0,75%), до $35,07 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,73 (2,29%) - до $32,55 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на $0,31 (0,98%) - до $31,96 за баррель.

По словам аналитиков, настроения трейдеров улучшаются на фоне постепенного открытия экономик и на сигналах о росте спроса при сокращении добычи нефти.

Читай также: За два года цены на топливо в Украине упали на 11 грн

“Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть“, - считает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

Поделись:
Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.05.2020, 10:09
Оценка:  0
гость
Вчера на сауне ебал тёлку,а с водкой переборщил. Когда да кончал расслабился и дриснул жидким. От вони мне стало хуево и я блеванул на спину тёлке. Забигает администратор и в ахуе от картины: я в луже грвна и блевотины, со стояком с которого капает Конча,рядом заболевания тёлка.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь