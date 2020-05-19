Ляшко рассказал, при каких условиях возобновится авиасообщение с ЕС

Открытие авиасообщения станет возможным лишь при условии, что система здравоохранения будет готова реагировать на опасность.

Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Евросоюза, но при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться. Об этом в интервью The Page сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Также, по его словам, решение вопроса о возобновлении внешнего авиационного сообщения движения будет связано с аналогичным процессом в ЕС.

“Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС. Но все это при определенных эпидемических условиях. Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы“, - сказал Ляшко.

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При этом, по словам главного санитарного врача, открытие авиасообщения с Евросоюзом станет возможным лишь при условии, что система здравоохранения Украины будет готова реагировать на опасность.

“Когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%“, - уточнил Ляшко.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, когда возобновят авиасообщение.