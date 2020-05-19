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Ляшко рассказал, при каких условиях возобновится авиасообщение с ЕС

Комментариев: 2
Открытие авиасообщения станет возможным лишь при условии, что система здравоохранения будет готова реагировать на опасность.
Ляшко рассказал, при каких условиях возобновится авиасообщение с ЕС
Ляшко рассказал, при каких условиях возобновится авиасообщение с ЕС
facebook.com/airportboryspil

Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Евросоюза, но при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться. Об этом в интервью The Page сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Также, по его словам, решение вопроса о возобновлении внешнего авиационного сообщения движения будет связано с аналогичным процессом в ЕС.

“Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС. Но все это при определенных эпидемических условиях. Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы“, - сказал Ляшко.

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При этом, по словам главного санитарного врача, открытие авиасообщения с Евросоюзом станет возможным лишь при условии, что система здравоохранения Украины будет готова реагировать на опасность.

“Когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%“, - уточнил Ляшко.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, когда возобновят авиасообщение.

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Теги: Евросоюз, авиасообщение, Ляшко, коронавирус, полеты
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    19.05.2020, 12:02
Оценка:  0
GreenPeace!
Билеты на самолет недешевые,пусть до посадки делают пцр тест на ковид,за счет того,кто летит.Просто регистрацию на рейс начинать за три часа,или 4.
гость  (аноним)  19.05.2020, 11:01
Оценка:  0
гость
напринимали десятки тысяч гастеров через сухопутные границы ,когда в европе бушевал вирус, а теперь они койко
места собырвются рахуваты...
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