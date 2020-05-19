На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть.

ВВП России в апреле упал больше чем на четверть depositphotos.com

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад. Об этом, ссылаясь на данные Минфина Федерации, сообщает РБК.

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Так, согласно ежемесячному отчету ведомства об исполнении федерального бюджета номинальный валовой внутренний продукт РФ составил 6,3 трлн руб., что на 2,4 трлн руб.меньше, чем в апреле предыдущего года и примерно на треть меньше, чем в марте 2020 года.

По мнению аналитика Дмитрия Тунева, в реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться примерно на 20% к апрелю предыдущего года. Такое падение укладывалось бы в международные оценки экономических потерь в результате карантинов. Так, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, прямой начальный удар по ВВП в таких случаях составляет примерно 20-25% для большинства развитых экономик.

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На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резкое падение цены на “черное золото“. Так, российская нефть Urals в апреле 2020 года стоила в среднем лишь $18,2 за баррель, тогда как годом ранее ее цена составляла $71,5.

Напомним, что в РФ заявили, что остановили эпидемию коронавируса.