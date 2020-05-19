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ВВП России в апреле упал больше, чем на четверть

Комментариев: 6
На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть.
ВВП России в апреле упал больше чем на четверть
ВВП России в апреле упал больше чем на четверть
depositphotos.com

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад. Об этом, ссылаясь на данные Минфина Федерации, сообщает РБК.

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Так, согласно ежемесячному отчету ведомства об исполнении федерального бюджета номинальный валовой внутренний продукт РФ составил 6,3 трлн руб., что на 2,4 трлн руб.меньше, чем в апреле предыдущего года и примерно на треть меньше, чем в марте 2020 года.

По мнению аналитика Дмитрия Тунева, в реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться примерно на 20% к апрелю предыдущего года. Такое падение укладывалось бы в международные оценки экономических потерь в результате карантинов. Так, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, прямой начальный удар по ВВП в таких случаях составляет примерно 20-25% для большинства развитых экономик.

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На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резкое падение цены на “черное золото“. Так, российская нефть Urals в апреле 2020 года стоила в среднем лишь $18,2 за баррель, тогда как годом ранее ее цена составляла $71,5.

Напомним, что в РФ заявили, что остановили эпидемию коронавируса.

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Теги: Россия, ВВП, цены на нефть, коронавирус, падение экономики
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Комментариев (6)
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Makcим    19.05.2020, 11:51
Оценка:  +3
Makcим
Хахаха сверх держава, это жижа только пару недель нечего не стоила.
гость  (аноним)  19.05.2020, 11:43
Оценка:  -4
гость
кастрюлеголовые бр ысь в будку буряковку хле бать и навозом занюхивать так как ввп у вас в ср ан е даже и не было.
Makcим    19.05.2020, 11:53
Оценка:  +4
Makcим
Бухой что-ли, какое ты отношение имеешь к ВВП холоп лаптеголовый.
СерыйКыць    19.05.2020, 11:20
Оценка:  -26
СерыйКыць
Как в других странах не интересно совсем.Главное что у нас ВВП растёт на 25% ежедневно и абсолютно все пересели на новенькие Porsche,Lamborghini,Bentley и Aston Martin!
SINOBI-LIFE    19.05.2020, 11:34
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Федераст,иди нах!!!
Makcим    19.05.2020, 11:56
Оценка:  +2
Makcим
На бояру плотно присели, на Гугл картах четко видно на чем на расеи сидят.
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