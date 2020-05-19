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НБУ выпускает серебряную банкноту номиналом 1000 гривен

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Сувенирная 1000-гривенная банкнота изготовлена тиражом 300 штук.
НБУ выпускает серебряную банкноту номиналом 1000 гривен
НБУ выпускает серебряную банкноту номиналом 1000 гривен
НБУ

Национальный банк Украины 20 мая 2020 выпускает сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, ее масса составляет не менее 124,4 г, размеры - 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, на обратной стороне - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

НБУ выпускает серебряную банкноту номиналом 1000 гривен
НБУ выпускает серебряную банкноту номиналом 1000 гривен
НБУ

 

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“Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы. Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины“, - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что НБУ назвал лучшие монеты 2019 года.

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Теги: НБУ, банкноты, сувенирные деньги, 1000 гривен, серебро
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