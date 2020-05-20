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Переговоры с МВФ выходят на финальную стадию - Стефанчук

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Рада выполнила все обязательства для утверждения программы с Международным валютным фондом.
Переговоры с МВФ выходят на финальную стадию - Стефанчук
Переговоры с МВФ выходят на финальную стадию - Стефанчук
iportal.rada.gov.ua

В ближайшее время переговоры о получении Украиной транша от Международного валютного фонда выйдут на финальную стадию. Об этом в кулуарах парламента заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает ZIK.

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“Я думаю, что этот вопрос будет доведен до завершения в ближайшее время, потому что все были в ожидании. Вы знаете, что сегодня Верховная Рада окончательно разблокировала этот вопрос. Я думаю, что подпись председателя Верховной Рады и подпись президента на этом законопроекте будет не долгое время ожидаться“, - сказал Стефанчук.

По его словам, после этого переговоры о получении транша выйдут на финальную стадию.

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“Когда это будет? Я прогнозирую, хотя это неблагодарное дело, что это дело нескольких буквально десятков дней. Это зависит не только от нас, потому что мы все свои обязательства, взятые в программу МВФ, выполнили“, - сказал первый вице-спикер.

Напомним, что Верховная Рада сняла препятствия для подписания закона о банках спикером парламента.

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Теги: Стефанчук, Верховная Рада, МВФ, транш, банковская деятельность
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