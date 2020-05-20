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Рада установила госрегулирование в ядерной энергетике

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Цель принятого закона - обеспечение ядерной и радиационной безопасности в стране согласно международным нормам.
Рада установила госрегулирование в сфере использования ядерной энергии
Рада установила госрегулирование в сфере использования ядерной энергии
rada.gov.ua

Верховная Рада приняла Закон № 2372 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии“. За его принятие во втором чтении и в целом проголосовали 288 народных депутатов, сообщается на сайте украинского парламента.

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“Законопроект направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии согласно цели такого регулирования - обеспечения ядерной и радиационной безопасности в стране“, - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, вносятся изменения в законы Украины относительно соблюдения требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

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Отмечается, что нормы, действующие ранее, противоречили законодательству в сфере использования ядерной энергии и международным нормам и несли в себе риски для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Напомним, что появился перечень товаров, подлежащих госрегулированию.

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Теги: ядерная энергия, Ядерная безопасность, Верховная Рада, законодательство, госрегулирование
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