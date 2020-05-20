Рада планирует разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги

Законопроект, в частности, призван упростить процедуру выплаты пенсий, социальной помощи и почтовых переводов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2788-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи“. Документ в первом чтении поддержали 232 народных депутата, сообщается на сайте украинского парламента.

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Законопроектом, в частности, предлагается расширить перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять АО “Укрпочта“. Среди них - открытие и ведение почтовых счетов, проведение расчетных банковских операций, выпуск и обслуживание платежных карт, а также привлечение средств физических и юридических лиц.

Авторы документа отмечают, что украинцы смогут на почте размещать депозиты, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут участвовать в рынке онлайн-торговли.

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По мнению авторов законопроекта, он нацелен в первую очередь на сельских жителей, так как банки покрывают лишь 6% территории Украины. По словам гендиректора “Укрпочты“ Игоря Смелянского, благодаря принятию этого закона открывать свои счета смогут 100% украинцев.

Напомним, что Укрпочта продаст базы отдыха в “Конча-Заспе“ и на Азовском море.