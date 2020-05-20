Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефть продолжает дорожать на ожиданиях увеличения спроса

Комментариев: 0
Запасы нефти в США по итогам недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали роста.
Нефть продолжает дорожать на ожиданиях увеличения спроса
Нефть продолжает дорожать на ожиданиях увеличения спроса
depositphotos.com

Мировые цены на нефть слабо растут в среду утром. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: Транзит нефти через Украину упал на 40% - глава Укртранснафты

Так, по состоянию на 8.13 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,95% - до 34,97 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали росла на 0,66% - до 32,17 доллара за баррель.

Согласно последним данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали роста в 2,4 миллиона баррелей.

Читай также: За два года цены на топливо в Украине упали на 11 грн

В то же время, по мнению экспертов, цены на нефть продолжат рост на ожиданиях стабилизации экономической ситуации, которая приведет к восстановлению баланса между спросом и предложением.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

Поделись:
Теги: нефть, котировки, баррель, фьючерсы, энергоресурсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь