Нефть продолжает дорожать на ожиданиях увеличения спроса
Мировые цены на нефть слабо растут в среду утром. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.
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Так, по состоянию на 8.13 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,95% - до 34,97 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали росла на 0,66% - до 32,17 доллара за баррель.
Согласно последним данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали роста в 2,4 миллиона баррелей.
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В то же время, по мнению экспертов, цены на нефть продолжат рост на ожиданиях стабилизации экономической ситуации, которая приведет к восстановлению баланса между спросом и предложением.
Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.
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