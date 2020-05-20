Нефть продолжает дорожать на ожиданиях увеличения спроса

Запасы нефти в США по итогам недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали роста.

Мировые цены на нефть слабо растут в среду утром. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8.13 по Киеву цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,95% - до 34,97 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали росла на 0,66% - до 32,17 доллара за баррель.

Согласно последним данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали роста в 2,4 миллиона баррелей.

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В то же время, по мнению экспертов, цены на нефть продолжат рост на ожиданиях стабилизации экономической ситуации, которая приведет к восстановлению баланса между спросом и предложением.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.