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Известно, когда в Украине могут открыться кинотеатры

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Запуск работы культурной сферы планируется на последнем этапе снятия карантина.
И.о. министра рассказала, когда в Украине могут открыться кинотеатры
И.о. министра рассказала, когда в Украине могут открыться кинотеатры
depositphotos.com

Кабинет министров Украины планирует разрешить работать всей культурной сфере, включая кинотеатры и концертные залы, на последнем этапе снятия карантина. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, сообщает hromadske.

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По ее словам, как предварительная дата возобновления работы культурных учреждений рассматривается 1 июля. 

“В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения. Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве“, - сообщила Фоменко.

В то же время она уточнила, что точная дата пока не фиксирована и будет зависеть от показателей заболеваемости в Украине. При этом нормальная работа культурной сферы может начаться только в случае полного снятия ограничений на проведение массовых мероприятий.

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“Если, например, фестиваль еще можно рассматривать как возможность проводить под открытым небом , то что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожным, так как в первую очередь надо думать о здоровье граждан“, - резюмировала и.о. министра.

Напомним, что мер Киева Виталий Кличко рассказал, когда откроют детские сады в столице.

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Теги: кинотеатры, культура, Минкультуры, карантин, концертные залы
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.05.2020, 10:52
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О,это реально важно для меня. Давно тёлочки не сосали мне на заднем ряду. Я люблю так снять тёлочку,и провести с ней время в кинотеатре под романтический отсос. А потом обычно женская ебля на сауне. Быстрее открывайте кинохи,а то мой xyй скучает по рамантике
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